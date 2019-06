L5 : Alexandra dévoile les vraies raisons de la séparation du groupe

Alexandra Canto des L5 a donné de ses nouvelles ce 12 juin 2019 dans Stars des Boys Band : Que sont-ils devenus ? sur TFX. Douze ans après, la rousse de la formation a accepté de revenir sur les véritables raisons de la séparation du groupe à qui l'on doit le tube Toutes les femmes de ta vie...

Si beaucoup pensent que c'est le départ de Louisy Joseph (laquelle a rencontré le succès en 2008 avec le single Assis par terre) qui a provoqué la fin du groupe – alors que Claire avait été la première à s'en aller avant la parution de leur Best of fin 2006 –, Alexandra (40 ans) est revenue sur cette période : "Niveau contractuel, on était à la fin du contrat, donc ça tombait très bien, on n'avait plus d'obligation. On a sorti un best of pour clôturer tout ça. On en avait marre, car on avait beaucoup beaucoup de pression, on commençait à lâcher et on n'en pouvait plus de faire des concessions. On est vraiment arrivées à la fin de l'histoire, mais proprement. C'était le moment."

Et l'ex-Popstar de statuer sur l'état de ses relations avec les filles : "Aujourd'hui, Lydy et Claire, je ne les vois plus, on n'a plus trop de contacts. Marjorie et Coralie, j'ai des nouvelles car on a reformé un groupe. De temps en temps, on a des dates de droite à gauche... Voilà, ça se passe bien !"

Après la fin des L5, Marjorie et Alexandra ont créé le groupe Elles 2 de 2014 à 2016, avant de former les New L5 à partir de 2016 après le retour de Coralie et l'arrivée de deux remplaçantes pour Claire et Lydy (Louisy Joseph).

