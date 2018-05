Lââm (The Island) amincie à la fin du tournage ? Sa révélation !

Le 15 mai prochain, M6 donnera le coup d'envoi de The Island Célébrités. A l'instar de Priscilla Betti, Brahim Zaibat, Stomy Bugsy, Louisy Joseph, Olivier Dion, Amaury Leveaux, Christian Califano, Gwendal Peizerat, Emilie Gomis et Camille Cerf, Lââm a accepté de s'envoler pour une île déserte du Pacifique. Son objectif ? Survivre. Quand on lui a proposé de faire partie du casting, la chanteuse de 46 ans était donc très sceptique comme elle l'a expliqué à nos confrères de Télé 7 Jours.

"Ma première question a été : 'Aurai-je le droit de garder mon maquillage ?' On m'a répondu : 'Non.' Ça m'a refroidie. Il m'est plus difficile d'apparaître à la télé sans artifice que de me priver de manger." Mais, après une discussion avec son mari Robert Suber, Lââm a pris la décision de s'engager. Il lui a fait prendre conscience que c'était une chance de participer à "une grande émission d'aventure en prime time" et que cela ferait plaisir à ses fans de la revoir à la télévision. "L'autre argument a été la perspective de maigrir. Mais je n'ai pas perdu un gramme", a admis l'acolyte de Stomy Bugsy. Une révélation étrange quand on sait que les candidats ne mangent que très peu lors de ce genre de programme.

Ils ont aussi bien du mal à trouver de quoi s'hydrater. Pour preuve, Camille Cerf a été "victime d'une sévère déshydratation" comme l'ont révélé nos confrères de Public. Miss France 2015 a donc été contrainte de stopper le tournage, le temps d'être prise en charge par les médecins de l'aventure.

L'intégralité de l'interview de Lââm est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques le 7 mai prochain.