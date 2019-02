Lady Gaga et Bradley Cooper très proches aux Oscars : elle répond aux rumeurs

Coupant court aux rumeurs affirmant que les deux stars ne pouvaient partager une telle complicité sans être plus que des partenaires ou des amis, Lady Gaga s'est finalement exprimée sur le sujet lors de son apparition dans l'émission télé de Jimmy Kimmel, ce 27 février 2019 : "Avant tout, les réseaux sociaux sont franchement les toilettes d'internet et ce qu'ils ont fait à la pop culture est abominable, a-t-elle commenté. Les gens ont vu de l'amour, et devinez quoi, c'est ce qu'on voulait vous faire voir. C'est une chanson d'amour, le film est une histoire d'amour (...). Je suis une artiste, j'imagine qu'on a fait du bon boulot. On vous a eus !" L'interprète de 32 ans a également précisé que toute la mise en scène était signée Bradley Cooper.

Le fait que la star oscarisée ait récemment rompu ses fiançailles avec Christian Carino, son petit ami depuis deux ans, n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. De son côté, le comédien et réalisateur de 44 ans a fait une arrivée remarquée sur le tapis rouge au bras de sa mère et de sa compagne, le mannequin Irina Shayk, avec qui il a une petite fille de 1 an prénommée Lea de Seine.