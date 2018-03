Laeticia Hallyday attaquée: Luana, Sandra, Alessandra... Toutes unies dans l'orage

Si le clan de Laura et David Hallyday s'est exprimé à plusieurs reprises ces derniers temps dans les médias à propos du fameux testament – notamment Nathalie Baye, ex-épouse du Taulier et maman de la comédienne – les proches de Laeticia Hallyday soutiennent aussi la veuve du chanteur disparu le 5 décembre. C'est sur Instagram que l'on peut lire les mots réconfortants pour la maman des deux dernières filles de la star, Jade (13 ans) et Joy (9 ans). Après l'animatrice Alessandra Sublet, c'est au tour de deux autres femmes qui connaissent bien Laeticia de prendre la parole.

Luana Belmondo, marraine de Jade, est une experte des fourneaux, épouse du fils de Jean-Paul Belmondo, Paul et maman de 3 beaux et grands garçons. Mais cette fois sur son compte Instagram, point de photos de savoureux repas en famille, mais un coucher de soleil avec une silhouette et une légende en italien qu'elle a traduite en français : "Ne te venge jamais assieds-toi et attends les personnes qui t'ont blessé normalement se détruisent entre elles." Des paroles qui s'adressent manifestement à son amie Laeticia et qu'Alessandra Sublet a d'ailleurs commentées : "ma Lulu...­feel every­thing with u (Ma Lulu, je suis de tout coeur avec toi)."