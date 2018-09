Laeticia Hallyday : De sortie chez le coiffeur, un brin agacée...

Bye Bye Saint-Barth... Laeticia Hallyday a laissé derrière elle l'île paradisiaque, lieu de certains de ses plus beaux souvenirs avec Johnny Hallyday, non sans avoir fait un ultime passage sur la tombe du chanteur. Elle a regagné la Californie pour reprendre un train de vie normal alors que ses filles sont scolarisées à Los Angeles.

Quand elle ne s'occupe pas de Jade (14 ans) et Joy (10 ans), Laeticia Hallyday se détend et profite de son temps de libre allant par exemple déjeuner avec son amie et agent Laurence Favalelli. Vendredi 14 septembre 2018, la veuve du rockeur était vue dans les rues du chic quartier de Beverly Hills, à la sortie de l'établissement Meche Hair Salon. La jolie blonde, qui a retrouvé des cheveux lissés alors qu'ils étaient bouclés il y a encore quelques jours, était accompagné de son coiffeur, lequel tenait à la main un sac de chez MedMen, la plus grosse franchise - légale - de dispensaire de majijuana.

Laeticia Hallyday, bien que souriante, ne semblait toutefois pas vraiment apprécier d'être mitraillée sans relâche. Ainsi, la femme de 43 ans a tenté tant bien que mal de se cacher un peu le visage à l'aide d'un livre, Avec toute mes sympathies, d'Olivia de Lamberterie.

Laeticia Hallyday est prochainement attendue en France pour défendre Mon pays c'est l'amour, l'ultime disque de Johnny Hallyday.

Thomas Montet