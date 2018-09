Laeticia Hallyday : Moment détente à Los Angeles avant de retrouver ses filles

Depuis la mort du rockeur en décembre dernier, Laeticia Hallyday a été obligée de se montrer forte afin d'être un roc pour ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans), très affectées par la disparition de leur papa. Si elle-même a eu des coups de mou, elle a fait face alors qu'elle s'en prenait plein la figure après la révélation du testament de Johnny - contesté par ses aînés, David Hallyday et Laura Smet. Plusieurs mois après, elle semble apaisée.

Après un bel et émouvant été à Saint-Barthélémy, avec des amis qui se sont relayés pour lui tenir compagnie, Laeticia Hallyday est rentrée à Los Angeles - non sans avoir fait un ultime détour sur la tombe de son époux. La veuve de seulement 43 ans devait retrouver la Californie à l'occasion de la rentrée scolaire de ses filles. Lorsque ces dernières sont en cours, elle peut profiter de son temps libre pour préparer sa venue en France afin de défendre le disque posthume de Johnny intitulé Mon pays c'est l'amour mais aussi tout simplement se détendre.

Ainsi, jeudi 13 septembre 2018, Laeticia Hallyday a été vue sous le soleil de la Cité des anges, se rendant avec son agent Laurence Favalelli dans un restaurant de sushis pour le déjeuner puis faisant une petite halte dans Starbucks avant d'aller chercher ses filles à la sortie de l'école. La jolie blonde avait un maigre sourire aux lèvres et l'air détendue, vêtue d'un look bohème. Un retour à la vie progressif qui fait plaisir à voir.

Concernant le disque de Johnny, attendu le 19 octobre, il comprend 11 titres : J'en parlerai au diable, Mon pays c'est l'amour, Made in rock'n'roll, Pardonne-moi, Interlude 6.4M², Back in LA, L'Amérique de William, Un enfant du siècle, Tomber encore et Je ne suis qu'un homme. Selon nos informations, contrairement à ce qui se fait en général, il ne devrait pas y avoir un seul et unique titre choisi en priorité pour promouvoir l'album. Quant à la chanson qui donne son nom au titre de l'album, elle n'intervient qu'en seconde place dans la tracklist, signe qu'elle n'est pas l'oeuvre de manigances comme certaines rumeurs l'affirment et laisse ainsi sa place à la prometteuse J'en parlerai au diable.

Thomas Montet