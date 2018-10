Laeticia Hallyday détachée : Elle rit "de tous les amants qu'on lui prête"

Dix mois se sont écoulés depuis la mort de Johnny Hallyday survenue le 5 décembre 2017. Autant de temps durant lequel sa dernière épouse, Laeticia s'est retrouvée au coeur de nombreuses histoires romancées et le plus souvent inventées. Si la maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) a souvent pris à coeur les multiples rumeurs créées sur son dos, elle a franchi un cap.

À présent plus sereine – son été à Saint-Barthélemy a contribué à ce changement d'état d'esprit, – et le deuil faisant également son chemin, Laeticia Hallyday sait prendre la distance face aux histoires les plus inattendues. Même lorsque celles-ci concernent de supposés rapprochements amoureux. "Il lui arrive désormais de rire de tous les amants qu'on lui prête, en se demandant même qui va être le prochain", commente une source proche de la veuve de Johnny dans les pages de Gala mercredi 10 octobre 2018.

Arrivée à Paris le 7 octobre dernier accompagnée de ses deux filles, Laeticia Hallyday sait pourtant que malgré ce détachement, elle ne pourra éviter des commentaires désobligeants durant son séjour organisé pour la promotion de Mon pays c'est l'amour, le dernier album de Johnny réalisé et enregistré avant sa mort (dans les bacs le 19 octobre). "Avant son départ, elle était à la fois sereine et inquiète. Elle est droite dans ses bottes quant à sa défense des dernières volontés de Johnny. En revanche, elle sait qu'elle n'est pas à l'abri de se faire agresser, d'une façon ou d'une autre", confie la même source.

Et si Laeticia se retrouve déstabilisée, elle pourra compter sur le soutien de sa grand-mère Elyette, alias Mamie Rock, dont elle est très proche et qui l'a rejointe à La Savannah, à Marnes-la-Coquette. Elle pourra également se reposer sur les nombreux amis qu'elle a à Paris, à commencer par sa fidèle alliée Hélène Darroze.