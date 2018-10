Laeticia Hallyday : Divine à Paris, l'épouse de Johnny prête à prendre la parole

Nous sommes le vendredi 19 octobre 2018. C'est un jour très particulier pour Johnny Hallyday, sa famille et ses fans bien sûr qui se jettent sur Mon pays c'est l'amour depuis minuit. Directrice artistique de cet ultime album du rockeur, Laeticia Hallyday suit au plus près cette sortie. Quand Warner Music France a organisé cette semaine une écoute pour quelques privilégiés ainsi qu'une conférence de presse, elle était bien évidemment en coulisses pour ne rien louper de ce qui s'y est dit.

Aujourd'hui, la veuve du rockeur entre en scène. Ce matin, elle a été photographiée à son arrivée dans les nouveaux locaux de RTL à Neuilly-sur-Scène. Laeticia Hallyday, son agent Laurence Favalelli, portait un chemisier vert métallisé, un blazer très bien coupé et un jean slim brut. Mais surtout, elle arborait un large sourire que les photographes n'ont pas manqué d'immortaliser.

Vingt-trois ans de vie commune

Laeticia Hallyday enregistre pour RTL une émission spéciale présentée par Marc-Olivier Fogiel et intitulée Johnny encore et encore. La première radio de France bouleverse exceptionnellement ses programmes pour recevoir Laeticia qui présentera, chanson par chanson, Mon pays c'est l'amour. Selon RTL, elle "reviendra sur les conditions de son enregistrement, réalisé dans les dernières semaines de vie du rockeur. Elle reviendra aussi sur ses 23 ans de vie commune avec Johnny". Cette émission sera diffusée samedi entre 10 et 11h30, parmi d'autres programmes consacrés au chanteur sur RTL.

Dès ce vendredi soir Laeticia Hallyday prendra la parole. Elle est attendue sur le plateau du journal télévisé de TF1 où elle répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray. La veuve de 43 ans terminera sa tournée médiatique par une grand entretien dans Paris Match.