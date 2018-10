Laeticia Hallyday et le terrible diagnostic de Johnny : "C'était un stade 4"

Lors de l'écoute de la troisième chanson choisie à l'antenne, qui est le titre qui referme l'album Je ne suis qu'un homme, Laeticia Hallyday a ainsi évoqué avec beaucoup d'émotion le jour où elle appris que Johnny était atteint de son cancer. Pour rappel, le Taulier avait annoncé sa maladie à ses fans en mars 2017, soit huit mois avant sa triste disparition.

"C'était en octobre 2016. Il venait de faire un road trip avec ses frères, comme il les appelle, avec ses amis. Je suis allée le retrouver, et je l'ai retrouvé épuisé, il avait du mal à respirer. Je ne comprenais pas son état de fatigue, ça a provoqué de grandes peurs en moi, ça m'a ramenée à tous les combats qu'on avait traversés. Et le voir comme ça... J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. A Los Angeles, tous ses amis le trouvaient épuisé. On est rentré (...) et je lui ai dit qu'il fallait qu'on fasse des examens. Et là, c'est le monde qui s'écroule, c'est la vie qui s'écroule", a déclaré Laeticia Hallyday.

Ce n'était pas le premier cancer

Face aux médecins, l'épouse du rockeur encaisse. Mais ce n'est pas immédiatement que Johnny Hallyday, qui avait été hospitalisée pour passer des examens, connaîtra la vérité. Pour autant, Laeticia Hallyday admet que le cancer était déjà bien propagé au moment du diagnostic de la maladie. "Le mot cancer est employé, stade 4 des poumons. Et là j'apprends avant lui, c'est le médecin qui me prévient, et je me suis mise à hurler. Je me suis écroulée, j'étais un genou à terre. Les médecins l'avaient préparé à ça. Mais lui dans sa tête, c'était une infection, on pouvait opérer. Mais en fait il n'y avait pas d'opération possible. (...) Je n'ai pas eu le courage de lui dire. Les médecins m'ont dit d'attendre. Il n'arrêtait pas de me poser des questions. Je voulais qu'il se batte, je voulais qu'il ne lâche rien, je savais qu'on allait rentrer dans une guerre difficile, et le lendemain les médecins sont venus dans la chambre pour lui annoncer, il m'a regardée, et je lui ai dit qu'on allait se battre et gagner la guerre", a-t-elle ajouté.

Lors de son interview pour Marc-Olivier Fogiel, Laeticia Hallyday a également confirmé qu'il ne s'agissait pas du premier cancer pour Johnny. "C'était le troisième. Il en avait déjà eu un au côlon et à la prostate", a-t-elle précisé. Deux précédents que le rockeur avait furieusement vaincus. Lorsque son cancer des poumons est diagnostiqué, Johnny et Laeticia Hallyday partent donc naturellement à l'attaque, déterminés à vaincre une nouvelle fois la maladie. Même si le corps de Johnny "n'est que douleur", comme le dit Laeticia, il "va pourtant trouver la force" pour mener à bien ses projets, ne pas se laisser abattre. C'est toute cette force qui le mène à poursuivre, comme prévu, sa tournée des concerts avec les Vieilles Canailles, au cours de l'été 2017. "Il a eu une force divine et surhumaine pour aller sur scène. Je ne voulais pas qu'il la fasse, cette tournée, parce que je savais que son corps n'était que douleur. Il m'a dit : 'Si je ne fais pas cette tournée, c'est que je meurs'. Il s'est nourri de son public", a-t-elle poursuivi.

Fin septembre, il ne pouvait plus marcher...

Après la tournée des Vieilles Canailles, la santé de Johnny Hallyday s'est dégradée. "C'était en septembre, au moment de l'enregistrement de l'album. Il avait tellement gagné son pari, j'y ai tellement cru, il nous a fait perdre la tête sur cette tournée, quelle leçon de vie et de courage il nous a donnée", a-t-elle admis, la voix tremblotante. Puis vint la "terrible ligne droite". "Elle a été terrible parce que son corps était en train de le lâcher, et son corps n'était que de la souffrance. Fin septembre, il ne pouvait plus marcher car le cancer s'était propagé dans les os. Le cancer ronge l'os et cela provoque des fractures. En octobre, il ne pouvait plus marcher, on a fait deux opérations de vertébroplastie, qui consistent à injecter du ciment dans l'os pour le souder, puis il s'est relevé, les opérations ont marché, il était debout alors qu'on y croyait plus, un animal, un combattant dans la maladie, cette force de survie dans la maladie était incroyable", a-t-elle glissé.

C'est finalement après de longs mois de lutte acharnée que la maladie a emporté l'idole des jeunes, le 5 décembre 2017. Pour Laeticia Hallyday, Jade, Joy et les autres proches de Johnny, c'est "le long chemin du deuil qui a ensuite commencé".