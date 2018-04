Laeticia Hallyday retrouve un grand sourire avec un beau bébé dans les bras...

Depuis le début de la guerre d'héritage qui oppose la veuve de Johnny Hallyday aux aînés du chanteurs, David Hallyday et Laura Smet, Laeticia Hallyday a su demeurer discrète. Si l'on sait qu'en coulisses elle veille à la communication de ses alliés, elle sait aussi se préserver, ainsi que ses filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans). Et cela commence par rester loin de l'agitation. Aux États-Unis, Laeticia ne peut certes plus compter sur la présence de sa grand-mère, Elyette Boudou (Mamie Rock), rentrée à Marseillan pour se soigner, mais elle ne manque pas d'amis.

En Californie, Laeticia Hallyday est très proche de la styliste Molly Rabuchin et de son fils Indy, né le 28 novembre 2017. Cette dernière vient de poster une superbe photo de Laeticia avec son fils, accompagnée de cette légende : "Notre premier jour à la plage. Un jour spécial avec nos anges." Laeticia a l'air reposé. Elle sourit avec ce beau bébé sur les genoux. Un bébé dont Johnny est le parrain mais qu'il n'a pas pu rencontrer.

Comme le notent nos confrères Closer, Molly avait effectivement choisi Johnny Hallyday comme parrain de son fils. Mère célibataire - une expérience qu'elle raconte sur son site MOLLY'S CHOICE (Le choix de Molly) -, la jeune femme avait écrit sur Instagram au moment de la mort du rockeur : "Tu m'as accueillie dans ta famille et m'as ouvert les yeux sur le monde. Tu étais mon frère et mon coeur est brisé. Mon fils n'aura jamais la chance de rencontrer son parrain mais il saura quel homme incroyable tu as été pour moi. Je t'aime Johnny. Tu seras à jamais dans mon coeur."