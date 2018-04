Mamie Rock en larmes : Laeticia Hallyday est un "ange venu du ciel"

Jeudi 5 avril 2018, Thomas Sotto présentait un numéro de Complément d'enquête intitulé Chérie, j'ai déshérité les gosses. La rédaction s'est longuement intéressée à l'affaire du testament de Johnny Hallyday ainsi qu'à sa belle-famille, les Boudou. Tandis que le petit frère de Laeticia Hallyday, Grégory Boudou, était récemment en garde à vue, dans le cadre d'une enquête sur la gestion de sa boîte de nuit L'Amnesia au Cap d'Agde, leur grand-mère Elyette Boudou, que Johnny surnommait affectueusement Mamie Rock, a dû rentrer à Marseillan pour raison de santé.

Mamie Rock vivait à Los Angeles avec le couple Hallyday et ses arrière-petites-filles, Jade (13 ans) et Joy (9 ans). La grand-mère de 82 ans est de nouveau en France, pour se soigner. "J'ai le sentiment d'avoir une femme affectée, confiait Thomas Sotto récemment au Midi Libre. En tout cas, on ne voit pas une businesswoman. C'est très intéressant de la voir à Marseillan, où les gens ont beaucoup d'empathie, d'affection pour elle." C'est exactement ce que nous donnent à voir les quelques minutes de reportage suivant Mamie Rock sur ses terres. Les caméras de Complément d'enquête la retrouve à la sortie de l'église. Un habitant la prend sous le bras pour lui dire combien les habitants de la petite ville de l'Hérault la soutiennent.

Ce n'est pas une petite-fille, c'est un ange

Malgré la consigne des avocats de garder le silence sur l'affaire, Elyette Boudou ne peut s'empêcher de soutenir sa petite-fille. Après avoir évoqué son incompréhension face à la démarche de David Hallyday et Laura Smet (une assignation en référé dont on connaîtra l'issue le 13 avril), Mamie Rock évoque, en larmes, son attachement à sa petite-fille Laeticia Hallyday : "Qu'est-ce qu'elle s'en est bien occupée. À la fin, il n'y avait plus que Johnny qui comptait. J'ai une petite-fille, ce n'est pas une petite-fille, c'est un ange. Je dis toujours que le bon Dieu m'a envoyé beaucoup de malheurs, mais il m'a laissé un ange sur cette terre. Et c'est Laeticia. Et mes petitounes, alors, qu'est-ce qu'elles sont bien élevées et gentilles. 'Mamie, on t'aime. Mamie, on t'aime. Quand est-ce que tu reviens ?' Quand j'irai mieux."

Pour l'heure, Laeticia Hallyday, restée à Los Angeles où elle avait construit sa vie ses dernières années avec Johnny et leurs filles, garde le silence. La jeune veuve de 43 ans n'en néglige pas pour autant la communication autour de cette affaire. Bien entourée, elle attend le verdict du tribunal de grande instance de Nanterre, prélude d'une longue guerre d'héritage qui pourrait durer des années.