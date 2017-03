Laeticia Hallyday: Soirée "magique", auprès de son amour Johnny et de leurs amis

Depuis l'annonce de l'interprète de Rester vivant, qui a révélé le 8 mars qu'il était traité pour soigner un cancer, le clan Hallyday s'affiche toujours plus uni, combatif. "Je ne vais pas me laisser emmerder par la mort. Et je ne vais pas me laisser emmerder tout court", a-t-il déclaré à ses proches selon Paris Match. Véritable "lion" et "guerrier" soutenu par l'amour de sa famille, Johnny Hallyday a par ailleurs annoncé vendredi son retour en studio, après avoir confirmé qu'il était en mesure de prendre part à la tournée des Vieilles Canailles. "En studio pour un nouvel album. Fuck the Cancer !", a-t-il déclaré sur Twitter, faisant un doigt d'honneur à la maladie.