Laeticia Hallyday : Souvenir inestimable de son ultime anniversaire de mariage

L'an dernier, le couple baignait donc dans l'amour, fier de ces deux décennies traversées ensemble, envers et contre tout, en dépit des difficultés, comme les mauvaises langues, le statut et le travail de la star française et la maladie - il avait révélé lui-même, le 8 mars 2017 sur son compte instagram qu'il avait un cancer - et aussi ses problèmes de santé en 2009.

Aujourd'hui, c'est seule que Laeticia Hallyday, qui vient de vivre également une semaine auparavant son premier anniversaire seule, doit affronter le tourbillon médiatico-judiciaire provoqué par la remise en cause de l'ultime testament de son mari. Les aînés de Johnny Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, n'acceptent pas la décision de leur père et se considèrent comme "déshérités", ce qui vaut à sa dernière épouse d'être pointée du doigt.

Récemment, c'est son manager depuis 2012, Sébastien Farran qui a pris la parole dans les colonnes du Journal du dimanche : "Laeticia Hallyday est dévastée, assure-t-il. Elle a perdu son mari, sa vie, son univers – pour elle, Johnny était au centre de tout. Vous imaginez le vide... Et en plus, elle est salie, bafouée, on la présente comme une sorcière. Le pire, c'est qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a eu aucun dialogue avant un tel déchaînement."