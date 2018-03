Sylvie Vartan, hommage à Johnny Hallyday au Grand Rex : "C'était très dur"

Malgré la bataille judiciaire qui divise la famille, Sylvie Vartan n'en a fait qu'à sa tête. Vendredi 16 mars 2018, elle est montée sur la scène du Grand Rex et, comme elle l'avait annoncé avant que son fils David Hallyday et sa demi-soeur Laura Smet n'assignent Laeticia Hallyday, l'icône des yé-yé a rendu hommage à son "premier amour". Le Parisien a recueilli ses impressions juste à sa sortie de scène.

Salut l'artiste !

L'hommage de Johnny Hallyday au Grand Rex a consisté en un duo virtuel sur le mythique J'ai un problème, chanson de Johnny et Sylvie sortie en 1973. Vartan a également chanté une dizaine de titres de Johnny comme Que je t'aime (1969) qui lui était dédié et les cultes Gabrielle, Noir, c'est noir et Sang pour Sang, qui a été composé par leur fils David pour Johnny. Le tout s'est terminé par les images de leur prestation sur la scène de L'Olympia en 2009 avec L'Hymne à l'amour et Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. La voix tremblotante, Sylvie Vartan a déclaré devant un public debout : "On a grandi ensemble dans la lumière et la passion. Nos duos reflétaient notre vie tumultueuse. Même si la vie nous a séparés plus tard, rien n'a jamais pu altérer notre amour et le respect qu'on avait l'un pour l'autre (...) L'amour que l'on a eu l'un pour l'autre ne s'éteindra jamais. Salut l'artiste !"

En sortant de scène, Sylvie Vartan partage son sentiment avec Le Parisien : "J'ai vécu ce concert avec beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup de chansons et peu de répétitions finalement. C'était unique et magique. Cette salle du Grand Rex était idéale pour ressentir l'énergie et la ferveur des gens. C'était formidable, bouleversant." Et l'artiste de confier que ce segment du spectacle était très émouvant malgré les répétitions : "Oui. Et encore j'ai répété plusieurs fois, alors que d'habitude je ne le fais pas pour ce genre de séquences très émouvantes. Et j'ai tellement pleuré à chaque répétition. C'était très dur."

Dans la salle, Sylvie Vartan a été applaudie par ses petits-enfants, Ilona, Emma et Cameron Smet. David Hallyday était, quant à lui, en concert près de Bordeaux où il a chanté un titre inédit dédié à son père et intitulé Ma dernière lettre. Dimanche, le fils aîné de Johnny se confiait pour la première fois depuis la mort de son père, évoquant la raison qui le pousse à attaquer en justice, mais aussi ses plus beaux souvenirs avec son père et son sentiment sur la grande cérémonie de La Madeleine.