Laeticia, Jade et Joy Hallyday en bikini à Saint-Barth, elle profitent de la vie

Saint-Barthélemy, cette île si chère au coeur de Johnny Hallyday, où le rockeur - décédé à l'âge de 74 ans d'un cancer du poumon qui s'est généralisé - repose depuis le 11 décembre 2017. Habituée à partir tous les étés dans ce petit coin de paradis des Antilles françaises avec son homme depuis des années, Laeticia Hallyday est contrainte, pour la toute première fois, de faire avec sa douloureuse absence. Ce n'est pas seule que la maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) affronte cette nouvelle épreuve mais entourée d'un solide noyaux d'amis. Parmi eux, Liliane Jossua mais aussi l'ancien joueur de tennis Yannick Noah et son épouse Isabelle Camus, fille de l'ancien producteur de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus. Tous ensemble, ils se rendant chaque soir sur la tombe de Johnny Hallyday aux alentours de 20h pour un intense moment de recueillement entre chansons et illuminations.

Si ses premières vacances d'été sans l'amour de sa vie font remonter de délicats souvenirs, Laeticia Hallyday est poussée à la joie de vivre. Nouvelle preuve en images. Mardi 21 août 2018, Laeticia Hallyday a profité d'une virée en mer avec ses deux filles mais aussi un joyeux groupe dans lequel figurait Liliane Jossua. La fondatrice de Montaigne Market a publié une photo de ce beau moment de complicité et d'amitié sur sa page Instagram, Laeticia Hallyday apparaissant en bikini, une chemise ouverte et nouée autour de la taille, les cheveux au naturel, ondulés, et avec sa casquette aux initiales de Saint-Barthélemy qu'elle ne quitte jamais lors de ses vacances aux Antilles. La veuve de Johnny affiche un grand sourire, tout comme Jade et Joy qui sont elles aussi en bikini.