Laetitia Casta et Louis Garrel : Le couple rayonne à Rome

Laetitia Casta a un emploi du temps très chargé en ce moment. Depuis plusieurs semaines, l'actrice et mannequin de 40 ans assure la promotion du film L'Homme fidèle, réalisé par son compagnon, l'acteur Louis Garrel. Si le long métrage (dans lequel elle incarne Marianne) est sorti dans nos salles françaises le 26 décembre, ce dernier fait toujours autant parler de lui. Et pour cause, en plus d'avoir obtenu une nomination aux César (grâce à la prestation de Lily-Rose Depp nommée pour le Meilleur espoir féminin), L'Homme fidèle est aujourd'hui présenté au public italien. C'est ainsi qu'on pouvait retrouver Laetitia Casta dans la Péninsule.

Laetitia Casta s'est donc envolée pour Rome et s'est présentée au photocall de L'Homme fidèle qui se tenait à l'hôtel St Regis à Rome le 5 avril 2019. En compagnie de Louis Garrel, la maman de trois enfants a attiré tous les regards. Les deux talents, mariés en juin 2017, ont pris la pose avec enthousiasme.

Marie-Ange Casta, petite soeur de Laetitia, était également à Rome. La jeune actrice de 28 ans, quant à elle, avait assisté le 4 avril au photocall du film L'Homme sans pitié (Lo spietato en version originale). Un long-métrage réalisé par Renato De Maria où elle a décroché un rôle. Ce dernier sortira le 19 avril sur Netflix.