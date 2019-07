Laetitia Casta : Première apparition de sa fille Sahteene, 17 ans, à ses côtés

Les enfants de stars font souvent leur entrée dans la vie publique par l'intermédiaire de la mode. N'en déplaise à Lily-Rose Depp, Noé Elmaleh ou encore Ilona Smet... Ce 29 juin 2019, à l'occasion de la Fashion Week parisienne, la fille aînée de Laetitia Casta a fait sa première apparition publique lors du défilé Miu Miu Croisière organisé à l'hippodrome d'Auteuil. Mère et fille ont ainsi assisté à la présentation non loin de Nicole Richie, Adèle Exarchopoulos et Céline Dion.

Aujourd'hui âgée de 17 ans, Sahteene Sednaoui est une jolie jeune femme aux cheveux châtains et au teint de porcelaine. Sa silhouette filiforme soulignée par une simple robe noire, elle semble avoir tous les atouts pour prétendre à un début de carrière dans le mannequinat, comme sa mère avant elle. Née de la relation de Laetitia Casta avec le photographe franco-américain Stéphane Sednaoui, l'adolescente était jusqu'alors restée loin des médias. Ses frère et soeur Orlando et Athéna (12 et 9 ans), nés du mariage de sa mère avec l'acteur italien Stefano Accorsi, grandissent eux aussi en toute discrétion.