Laetitia (L'amour est dans le pré) amincie et critiquée : grosse mise au point !

La jeune femme précise avoir eu "l'opportunité et la chance de perdre du poids parce qu'[elle] a rééquilibré [son] alimentation". C'est ainsi qu'elle prodigue les conseils et les astuces qui ont fonctionné pour son propre cas. "Je n'oblige personne, lance-t-elle. Bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, des maladies ou quoi que ce soit, il faut consulter un médecin. Moi je ne le suis pas." Le sujet est clos !

Rappelons que lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, Laetitia avait révélé avoir perdu 13 kilos en sept mois "grâce à un rééquilibrage alimentaire et au sport". "Un an plus tard, je n'ai pas repris un gramme, je me maintiens. J'adopte un rythme de vie qui fait que je me sens bien et j'apporte à mon corps ce dont il a besoin", avait-elle ajouté. La jeune femme a perdu deux tailles de pantalon, elle est passée d'un 40 à un 36 et pèse désormais 55 kilos. Le but aujourd'hui ? "Surtout ne pas reprendre de poids !"