Laëtitia Milot bientôt maman ? Elle évoque "une bonne surprise dans les 6 mois"

A 37 ans, Laëtitia Milot poursuit son combat pour devenir mère. L'actrice du thriller La Vengeance aux yeux clairs (TF1) est en effet atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité. Avec son mari Badri, elle souhaite dépasser la maladie et avoir un bébé. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé 7 Jours, la comédienne a fait quelques révélations sur le sujet.

Ainsi, elle a révélé avoir "subi une opération compliquée en mars" et avoir "toujours espoir de devenir maman". Et si elle y croit, c'est parce qu'elle a récemment eu des bonnes nouvelles des médecins. "Le chirurgien m'a d'ailleurs laissé entendre que je pourrais avoir une bonne surprise dans les six à neuf mois", a alors avoué Laëtitia Milot.

Des paroles qui ont sans aucun doute réchauffé le coeur de la comédienne. "En tout cas, je sens en moi une sérénité que je n'avais pas auparavant. Dans ma vie privée, comme dans mon métier, des portes se sont ouvertes", a poursuivi la jeune femme. Et d'ajouter : "Il n'y a pas de hasard, je veux croire que c'est le bon timing."

Tout comme Laëtitia Milot, Lorie Pester souffre d'endométriose. Et, sur les traces de son amie comédienne, la chanteuse, qui a elle aussi subi une opération ces derniers mois, est pleine d'espoir. "Je pense que la vie est bien faite et que ça arrivera au moment venu", a-t-elle déclaré auprès de nos confrères de DHnet.be.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques le 24 juillet 2017.