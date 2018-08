Laetitia Milot épanouie : Déjà trois mois de bonheur avec Lyana

Le temps passe vite quand on est heureux... Ce n'est pas Laetitia Milot qui dira le contraire ! Le 14 mai 2018, la comédienne vivait l'un des plus beaux moments de sa vie : la naissance de sa fille Lyana. Un petit miracle qui a mis du temps à pointer le bout de son nez à cause de l'endométriose dont souffre la jolie brune de 38 ans mariée à Badri. Depuis ses débuts en tant que jeune maman, Laetitia Milot est aux anges. Seule ombre au passage, son bout de chou, comme tous les bébés, "grandit beaucoup trop vite", c'est ce qu'elle expliquait pour le magazine Télé 2 semaines il y a quelques jours.

Et pour cause, mardi 14 août Lyana fêtait déjà ses trois mois. Une courte période de vie qui a ému sa maman. Cette dernière n'a pas résisté à l'envie de partager une photo des premières heures de bébé à la maternité sur son compte Instagram. "Il y a trois mois déjà notre #Lyana venait au monde... #happy #monthday #3mois #bonheur", écrit-elle tendrement en légende.

Sans surprise, les internautes ont craqué pour ce spécial "moisniversaire" et ont exprimé leur ravissement face au bonheur de l'ancienne star de Plus belle la vie (France 3) : "3 mois déjà... profitez de chaque instant comme vous le méritez !", "Ça passe tellement vite profite a fond", "Voilà 3 mois qu'elle vous met des étoiles dans les yeux, plein de bonnes choses", "C'est merveilleux, déjà 3 mois. Plein de bonheur pour vous 3".

Comblée, Laetitia Milot apprécie actuellement ses vacances tranquilles chez elle, dans le Sud de la France, avant de reprendre le tournage du feuilleton Un bébé pour Noël qui sera diffusé sur TF1.