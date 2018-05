Laëtitia Milot maman : Une nouvelle photo avec sa fille dévoilée

Le 16 mai 2018, Laetitia Milot a vécu le plus beau jour de sa vie. Et pour cause, l'actrice de Plus belle la vie a donné naissance à son premier enfant. Un vrai miracle pour la jeune maman de 37 ans qui est atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité. Pendant 10 ans, elle a gardé espoir auprès de son mari Badri. Aujourd'hui, Laetitia Milot souhaite partager son combat.

C'est sur son compte Instagram que Laetitia Milot a annoncé le 20 mai 2018 la diffusion de son documentaire baptisé Devenir maman : notre combat contre l'endométriose (qu'elle a co-écrit avec Juliette Brasseur) : "J'ai l'immense joie de vous annoncer la diffusion d'un doc sur TF1 qui aidera je l'espère à briser le silence sur l'#endometriose . Si j'ai réussi à donner la vie malgré la maladie, vous y arriverez aussi peut-être. Gardez l'espoir. RDV lundi à 23h sur @tf1 @endofrance @infoendometriose@julbrasseur @iamjuliegayet." Cette annonce était d'ailleurs accompagnée d'une magnifique photo de la jeune maman avec sa petite fille. Un nouveau cliché qui a fait sensation.