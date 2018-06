Laetitia Milot : Sa fille Lyana déjà inondée de cadeaux !

C'est Noël bien avant l'heure pour Laetitia Milot et son mari Badri. Le 14 mai 2018, l'actrice de Plus belle la vie donnait naissance à sa petite Lyana. Un accouchement difficile qu'elle a évoqué au détour d'une interview pour nos confrères de Paris Match.

Depuis, le couple a bien entendu fait son retour à la maison et profite d'instants précieux avec Lyana. Une petite fille qui est déjà bien gâtée comme l'a dévoilé Laetitia Milot, sur Instagram. Ce lundi 4 juin 2018, la belle brune de 37 ans a en effet pris la pose devant une voiture remplie de cadeaux. "Whaou !!! C'est Noël avant l'heure, merci à ma famille, mes amis, #bebe9, et à VOUS pour avoir autant gâté Lyana avec notre liste de naissance. Merci #Xavier et à son équipe pour leurs conseils et leur patience. #listedenaissance #tropcontentepournotrecherie @bebe9_france #bebe9happy #borntobehappy", a-t-elle écrit en légende de sa publication.