Laetitia Milot : Première sortie avec sa petite Lyana pour l'heureuse maman !

Le 14 mai 2018 à 17h50, Laëtitia Milot donnait naissance à une petite Lyana de 50 cm pour 3,1 kilos.

Un peu plus de deux semaines après ce très heureux événement, l'heure est déjà à la première sortie familiale. Sur Instagram, la comédienne de 37 ans que l'on a récemment pu admirer sur TF1 dans le téléfilm Coup de foudre à Bora Bora a en effet dévoilé une courte story dans laquelle on la voit avec une poussette en pleine nature, le long d'un petit chemin de terre, tandis que ses chiens courent devant elle. Bien entendu, on se doute que c'est son mari Badri, son pilier qui l'a toujours soutenue dans son long combat contre l'endométriose, qui a immortalisé ces images.

"Eh voilà, nous faisons notre première petite balade avec Lyana et nos toutounes, toujours présentes !", commente à haute voix la comédienne sur cette vidéo, ravie de donner de ses nouvelles à ses fans mais aussi à toutes ces femmes qui ont retrouvé un peu d'espoir en la voyant avoir un bébé malgré sa grave maladie gynécologique.

Récemment interrogée par nos confrères de Paris Match à propos de sa nouvelle vie de maman, Laëtitia Milot a évoqué son amour pour Lyana, son combat qui continue, le soutien de son époux mais aussi la possibilité pour elle d'avoir un deuxième bébé prochainement ! "Bien sûr, Badri et moi nous sommes posé la question d'un deuxième enfant. Nous nous sommes battus pendant dix ans pour Lyana. Je ne sais pas si j'ai envie de revivre le même combat. Et puis j'ai 37 ans... Pour l'instant, je profite de ma petite merveille, de ce cadeau de la vie", avait indiqué la comédienne rendue notamment célèbre par son rôle de Mélanie dans Plus belle la vie (France 3).

Qui vivra verra... En attendant, la petite Lyana ne devrait pas manquer d'amour !