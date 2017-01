Lakhdar (La Villa 2) se confie sur Naëlle: "Je ne lui aurais jamais fait de mal"

Naëlle et Lakhdar ont quitté La Villa des coeurs brisés 2, amoureux. Mais, quelques semaines après le tournage de l'émission qui a eu lieu l'été dernier, le couple a mis fin à sa relation. Lors d'un Facebook Live organisé par nos soins avec lui, le participant nous en a dit plus sur cette love story, l'occasion de mettre un terme à certaines rumeurs...

Le candidat de télé-réalité qui rêve d'intégrer la bande de Touche pas à mon poste a toujours eu du mal à faire confiance aux femmes. Mais, grâce à la "Love coach", il a pourtant réussi à dépasser ses craintes. C'est donc le coeur léger qu'il a rencontré Naëlle, "une femme formidable sur qui, à la base, il ne serait pas retourné". "Entre nous, ça s'est fait naturellement, je n'ai pas cherché à la draguer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. J'étais vraiment in love d'elle", poursuit-il.

Lakhdar a également profité de son interview réalisée par Laurent Argelier pour revenir sur les terribles rumeurs de tromperie avec Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), actuellement au casting des Anges 9. "Je n'ai pas trompé Naëlle. Si ça avait été le cas, je l'aurais dit car j'assume toujours ce que je fais. (...) C'est une fille que je respecte énormément et pour qui j'ai ressenti de l'amour. Je ne lui aurais jamais fait de mal", a déclaré celui qui a justement été écarté du casting des Anges 9.

Toujours en bons termes avec son ex, Lakhdar nous a avoué qu'il lui arrivait encore de penser à elle. "Prends soin de toi. Tu es une fille formidable et tu resteras toujours dans mon coeur et dans ma tête. J'espère que tu vas bien et prends soin de ton fils", lui a-t-il même dit dans un message. Encore attaché à la belle métisse, Lakhdar précise tout de même ne plus être amoureux d'elle.

