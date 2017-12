Lara Fabian : En soutien-gorge sur Instagram, elle affole ses fans !

Alors qu'elle est au Québec quelques semaines pour participer à l'émission The Voice (intitulée La Voix chez nos cousins outre-Atlantique), Lara Fabian partage son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux. La chanteuse a ainsi publié un cliché très inattendu...

Sur son compte Instagram, mercredi 13 décembre, elle a partagé avec ses 120 000 abonnés, une photo d'elle en soutien-gorge ! "Un moment de détente...", s'est contentée d'écrire en légende Lara Fabian. Une photo un peu coquine qui a beaucoup plu à ses admirateurs comme en témoignent les plus de 7000 like et les dizaines de commentaires.

Ce n'est toutefois pas la première fois que la chanteuse de 47 ans, qui a sorti un nouveau disque en anglais intitulé Camouflage, poste ce genre de clichés. Récemment, son décolleté faisait déjà le buzz, idem il y a deux ans lorsqu'elle immortalisait sa poitrine au restaurant...