Laura Smet nue et glamour : Ses fans sous le charme...

Laura Smet fourmille de projets. Après avoir assuré la promotion (et remporté un prix prestigieux) pour sa première réalisation, le court métrage Thomas, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye est repartie en tournage avec Stanislas Merhar et le film Faux-frères, cette fois-ci en tant qu'actrice. Elle a également mis en scène le prochain clip de son frère David Hallyday, Ma dernière lettre, qui sera dévoilé samedi 10 novembre dans le cadre des NRJ Music Awards 2018. Et dans cet agenda bien chargé, l'artiste de 34 ans a eu le temps de poser pour la photographe Sylvia Gamot dans le cadre de l'exposition intitulée Paris est une femme.

Pour cette expo qui se déroule du 1er au 30 novembre à la Galerie Catherine Houard, dans le 6e arrondissement de Paris, Laura Smet a accepté de poser nue. Une démarche et un résultat qui ont largement séduit ses fans, lesquels n'ont pas manqué de commenter et d'enchaîner les superlatifs sous le cliché dévoilé ce vendredi 9 novembre via Instagram.

"Trop belle", "Vous êtes très belle, magnifique, une merveille", "Tu es bien trop belle sur cette photo", "Superbe belle", "Tu es vraiment magnifique sur cette photo", "Vous êtes magnifique Laura ! Une vraie déesse", "Quel regard sublime", peut-on lire alors que son ami Bernard Montiel ajoutait lui aussi son grain de sel : "Magnifique ma Laura."