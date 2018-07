Laura Tenoudji : Supportrice fière des Bleus avec son adorable petite Bianca

Dimanche 15 juillet 2018, des millions de téléspectateurs avaient les yeux rivés sur leur écran pour suivre la victoire des Bleus face à l'équipe de Croatie (4-2) en finale de la Coupe du monde. Parmi eux, Laura Tenoudji et ses enfants Milan (8 ans et né d'une précédente relation) et Bianca (11 mois, la fille qu'elle a eue avec son époux Christian Estrosi).

Très active sur Instagram, l'animatrice de Télématin a ainsi publié plusieurs clichés de cet après-midi mémorable. Tandis que son mari était au côté des Niçois pour observer le match sur un écran géant, la jeune maman de 42 ans était au calme dans un appartement avec deux de ses amies pour soutenir les Bleus. Surtout, sa petite Bianca était confortablement installée sur ses genoux, lorsqu'elle n'était pas en train de grimper l'accoudoir du canapé pour se rapprocher du téléviseur.