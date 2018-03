Laurence Ferrari et Malika Ménard... Radieuses spectatrices d'un défilé de mode

Son titre de capitale de la mode, Paris le défend tous les jours, week-ends compris ! Malika Ménard et Laurence Ferrari ont profité du leur pour assister à un nouveau défilé. Les deux femmes ont sorti le grand jeu pour découvrir la nouvelle collection de Fahaid Sanober.

Fahaid Sanober a donc attendu la fin de la Fashion Week de Paris pour organiser son défilé. L'événement baptisé One Night At Studio 54 ("Une nuit au Studio 54") a eu lieu ce samedi 17 mars 218 à l'hôtel Marignan Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de la capitale. Plusieurs personnalités s'y sont rendues, dont Malika Ménard. Fraîchement rentrée de vacances au Sénégal, l'ex-Miss France s'est installée au premier rang et avaient pour voisines les actrices Gabrielle Lazure et Jovanka Sopalovic.

Ainsi, Malika Ménard a renoué avec la ferveur des défilés de mode, près de deux semaines après avoir assisté à celui de la maison Léonard. Au Marignan, la jolie brune de 30 ans a été rejoint par les ex-collègues de l'émission Le Grand 8 (anciennement diffusée sur C8) Laurence Ferrari et Hapsatou Sy, ainsi que l'actrice Frédérique Bel.

À l'issue du show, les quatre spectatrices stars se sont faufilées en coulisses pour féliciter le créateur.