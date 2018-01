Hapsatou Sy, son burn-out : "J'avais peur de décevoir..."

Si Hapsatou Sy affiche le plus clair du temps un large sourire, il est évidemment arrivé à l'entrepreneuse et chroniqueuse télé de 36 ans de passer par des périodes sombres. Interrogée par le site Bluewin, la jolie compagne de Vincent Cerutti et jeune maman d'Abbie (16 mois) a évoqué le burn-out qui l'a frappée il y a quelques années.

Ce très gros coup de mou, Hapsatou Sy l'a affronté en 2013 alors que sa société de l'époque, Ethnicia, traversait de grosses difficultés financières jusqu'à être finalement liquidée en septembre. "Mon burn-out, qui a démarré quelques mois avant les difficultés de ma société, est arrivé du fait de tenter d'oublier tout ce qui allait mal autour de moi, pour rester dans ce truc un peu buté d'aller jusqu'au bout, comme un athlète gravement blessé qui veut franchir la ligne d'arrivée. Je ne voulais pas lâcher car je n'en avais pas envie, j'avais peur de décevoir, beaucoup de gens m'écrivaient en me disant que j'étais un modèle pour eux, je n'en avais pas envie non plus pour mes parents... En fait à un moment, le corps vous dit : 'Stop ! Je n'arrive plus à suivre'", s'est-elle souvenue.

Et de poursuivre sur ce qu'elle a appris de cette triste période, période au cours de laquelle le public la voyait quotidiennement dans Le Grand 8 de Laurence Ferrari sur D8 : "Tout ce qui m'est arrivé alors, le burn-out, la liquidation, m'a servi comme expérience. Je crois que l'échec est avant tout une réussite différée, qu'il faut en passer par là pour pouvoir ensuite y arriver. (...) Il fallait sans doute que je passe par là pour être celle que je suis aujourd'hui, celle que je serai demain et ainsi de suite. Le jour où je ne connaîtrai plus d'échec, c'est que je ne tenterai plus rien."