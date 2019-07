Laurence Ferrari : La déclaration de Renaud Capuçon pour leurs 10 ans de mariage

Laurence Ferrari est également impliquée dans la vie musicale de la famille, comme son mari l'avait raconté sur le plateau de l'émission C à vous en novembre dernier : "Elle met une pression colossale quand elle est là, parce qu'elle me fait travailler parfois..., avait-il confié, en se souvenant d'une fois où la journaliste de 52 ans lui avait fait jouer un morceau de Tchaïkovski. Elle avait été très dure, vraiment très dure, et depuis, je ne lui ai plus jamais demandé de me faire travailler." L'ex-femme de Thomas Hugues est également la maman de Baptiste et Laëtitia, nés en 1993 et 1995.