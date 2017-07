Laurent Ruquier : Son tacle à ses ex-polémistes Léa Salamé et Vanessa Burggraf

Laurent Ruquier l'a décidé : pour la prochaine rentrée d'On n'est pas couché (France 2), il ne veut plus de journaliste à la table des polémistes. Ainsi, après le départ de Vanessa Burggraf, l'animateur de 54 ans a décidé de faire confiance à la romancière Christine Angot pour apporter de la contradiction face aux invités du talk-show.

Interrogé par nos confrères du Monde le 19 juillet 2017, Laurent Ruquier a d'abord indiqué, à propos de cette décision radicale : "Je voulais quelqu'un qu'on ne compare ni à Vanessa Burggraf ni à Léa Salamé, une personne qui apporte des choses différentes." Et l'animateur star de poursuivre : "Ce n'est pas leur faire injure que de dire que leurs questions, j'aurais pu les poser moi-même. Ce qui n'est pas le cas des interventions de Yann Moix, de Natacha Polony ou même d'Aymeric Caron. On va retrouver un équilibre dans lequel je pose des questions d'animateur-journaliste à côté de deux chroniqueurs qui auront des opinions tranchées."

Rappelons que la décision de recruter la romancière Christine Angot a déjà fait beaucoup parler. Quelques voix, dont celles de Laurent Baffie et Eric Naulleau, ont déjà critiqué publiquement ce choix inattendu. Cependant, rien n'y fait, Laurent Ruquier semble sûr de lui. "Cela offre une liberté de parole plus souple (...) Dès qu'un chroniqueur journaliste sort des rails, on lui en veut, malgré la grande tradition en France du journalisme d'opinion. Alors, autant assumer de prendre quelqu'un qui n'a pas la contrainte d'exercer un métier a priori objectif", a-t-il expliqué.

Rendez-vous sur France 2 à la rentrée pour découvrir les premiers pas de Christine Angot dans ONPC...