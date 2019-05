Léa Seydoux maman : "Mon fils est très beau gosse, je l'adore"

Léa Seydoux a toujours été très discrète sur sa vie de couple. On sait qu'elle est la compagne d'André Meyer, le père de son fils Georges, né en janvier 2017. Dans Madame Figaro, elle n'évoque pas sa vie sentimentale, mais se montre très enthousiaste à l'idée de parler de son garçon de 2 ans : "Il est très beau gosse, je l'adore... J'ai aimé la grossesse, tout ce qui est lié à la maternité. Être avec mon fils, passer du temps ensemble, me ravit. Je suis curieuse de savoir ce qu'il perçoit du monde ou ressent, même s'il n'a que 2 ans et demi. J'observe la façon dont les choses résonnent en lui. Comme il est observateur, concentré, curieux... J'ai toujours voulu être mère, ça, c'est une certitude."

Avec son fils et son amoureux, Léa Seydoux se ressource en Bretagne, région qu'elle adore et où elle possède une maison. Elle peut ainsi y dévorer la gastronomie locale : "Je suis super gourmande." Mais ce n'est pas le seul aspect qui lui plaît : "J'aime le côté sauvage de la Bretagne. Ça me connecte à mon animalité. C'est un endroit où je me sens vivre."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Madame Figaro du 3 mai 2019