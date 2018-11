Léa Seydoux moquée pour avoir fait "l'école de la vie" : "C'est absurde"

Léa Seydoux n'est pas "politiquement correcte". C'est ce qu'elle admet volontiers dans les colonnes de Marie Claire lors d'une franche interview où elle est notamment revenue sur la fois où elle avait été ridiculisée pour avoir confié qu'elle avait fait "l'école de la vie". C'était lors d'un entretien en 2016 et ses propos avaient alors été repris, amplifiés et vivement moqués, les lecteurs pointant du doigt le milieu favorisé dans lequel elle a grandi.

Aujourd'hui, l'actrice de 33 ans (de retour au cinéma ce 7 novembre 2018 avec Kursk) n'en revient toujours pas des "proportions que ça a pu prendre" et les qualifie d'"absurdes". L'heureuse maman de Georges (17 mois) souligne à juste titre que ce n'est pas "parce qu'on naît du bon côté qu'on ne souffre pas". Et d'ajouter : "En France, on ne peut jamais exister par soi-même, on est toujours ramené à ses origines, toujours. Moi, ou les gens qui viennent de la cité. Pourquoi n'a-t-on pas le droit d'exister pour ce qu'on fait ? Je le redis, et je n'ai pas honte : je me suis faite toute seule. Point barre. Si les gens rigolent, tant pis", a-t-elle confié.

Léa Seydoux concède néanmoins que ses propos peuvent "prêter à confusion, même énerver". Pour autant, cela ne l'empêchera jamais de parler librement et d'exprimer le fond de sa pensée. "En fait, j'assume. Je ne veux pas être la bonne élève. Si je dis quelque chose, c'est que je le pense. Je ne sais pas si c'est de la sincérité, c'est plutôt de l'honnêteté. Ou les deux : sincérité et honnêteté. Je n'ai pas cette volonté de plaire à tout prix, d'une certaine façon qui m'aime me suive. Après, je veux être aimée. Bien sûr que je veux être aimée", a-t-elle conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Léa Seydoux dans le magazine Marie Claire en kiosque le 7 novembre 2018