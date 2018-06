Leïla Kaddour : La journaliste officialise avec son jeune et talentueux rockeur

En quelques années, elle est devenue un visage incontournable du Service public. Lui est le leader de Radio Elvis, l'un des plus jolis groupes de la scène rock française. Leila Kaddour et Pierre Guénard s'aiment et ne se cachent plus...

Radio Elvis - Solarium - extrait de l'album "Les Conquêtes", 2016.

Compilation "Génération(s) éperdue(s)" en hommage à Yves Simon avec Radio Elvis, Woodkid, Christine and the Queens, Soko... Avril 2018.

