Les Anges 9 : Milla et Jordan en couple pour le buzz ? Un ami balance !

J-5 avant le lancement des Anges 9 : Back To Paradise. Début janvier, Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1) se sont envolés pour Miami afin de réaliser un projet professionnel.

Mais, en tant que candidats de télé-réalité qui se "respectent", tous offriront également aux téléspectateurs des disputes hors du commun et... des histoires d'amour. Si Mélanie, qui aurait quitté précipitamment le tournage, n'a pas réussi à séduire Senna, Kim s'est rapidement mise en couple avec Anthony. Pour sa part, Milla a succombé au charme de Jordan.

Mais si l'on en croit les informations de Public, cette histoire d'amour serait montée de toutes pièces. "Leur histoire d'amour, c'est totalement bidon. C'est évidemment pour le buzz que Milla s'est rapprochée de Jordan et réciproquement. Dans la vie de tous les jours, ils ne se seraient même pas donnés l'heure. Ils sont tous les deux rodés. Ils savent que dans une aventure pareille, il vaut mieux être en couple, ça plait aux fans et aux téléspectateurs.", a confié un ami du Ch'ti.

De quoi décevoir leurs fans.