Les Anges : Une candidate en deuil, son compagnon est mort

Alors qu'elle vivait le parfait amour avec lui, Anastasiya, candidate de The Game of Love et des Anges de la télé-réalité (saison 11, en 2019), vient d'annoncer la mort de son compagnon, Steve. Une révélation faite samedi 15 juin sur les réseaux sociaux.

En story de son compte Instagram, la magnifique blonde qui avait également participé aux Princes et princesses de l'amour a posté plusieurs photos d'elle en compagnie de son amoureux. Des instants de vie accompagnés de messages déchirants. "Je n'ai pas les mots, tu étais la meilleure personne. Et tu seras dans mon coeur pour toujours. Repose en paix", a-t-elle rédigé.

Si Anastasiya n'a révélé ni la date ni l'origine de la mort de son cher Steve, elle a multiplié les hommages : "Je n'arriverai jamais à réaliser que tu n'es plus à mes côtés. On n'était pas facile, mais on était tellement fusionnels. Tu es à l'intérieur de moi" ou encore "Toujours le sourire. On était inséparables. Nos derniers instants ensemble. Jamais je ne pourrai t'oublier. Je t'ai aimé plus que tout au monde. Nos projets se sont envolés".

Sarah Martins (Les Anges) et Léana (Les Princes de l'amour) ont tenu à apporter leur soutien à Anastasiya. "Force à toi. On est tous là pour toi mon bébé. Force à toi et ta famille", a notamment écrit Sarah Martins.