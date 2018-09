Les Marseillais VS Le Reste du monde 3 : Kevin Guedj balance sur son ex Carla

Alors que la nouvelle saison des Marseillais VS Le reste du monde 3 est actuellement en diffusion sur W9, le candidat Kevin Guedj a accepté de se confier sur sa relation avec Carla Moreau, la jolie blonde avec qui il a partagé sa vie pendant plusieurs années. Sur le tournage de la compétition à Marbella, le Marseillais a du faire face à son ex, et d'après lui les retrouvailles étaient "très difficiles" comme il le raconte au micro de Purepeople.com.

Et autant dire que la star de télé-réalité n'y va pas de main morte lorsqu'il évoque l'arrivée de Carla dans la Villa : "On s'est retrouvé là-bas et c'était le spectacle. Le Carlaval est de retour !", lâche-t-il taquin.

Pourtant, lors de leur dernier tournage ensemble pour Les Marseillais en Australie, le duo explosif repartait main dans la main et plus amoureux que jamais. Kevin Guedj explique alors qu'une fois de retour en France, rien n'allait plus : "On était plus trop, autant elle que moi, dans l'idée de faire des choses l'un pour l'autre. C'était comme si c'était une compétition entre nous, 'Toi tu fais plus ça, moi je fais plus ci etc'. Et du coup on ne s'entendait plus du tout et on s'est séparé."

Désormais, Kevin assure avoir tourné la page et visiblement l'attitude de Carla en Espagne l'a aidé à confirmer sa décision : "Ce n'était pas du tout la fille dont je suis tombé amoureux. Elle est en train de devenir une personne que même elle ne veut pas être. C'est très dommage, parce qu'elle n'est pas comme ça à la base."

Pour rappel, Kevin et Carla se sont rencontrés dans l'aventure des Marseillais South Africa en 2012. Très amoureux l'un de l'autre, le couple n'aura pourtant jamais réussi à instaurer une stabilité, notamment dû aux infidélités répétées du jeune homme. Après leur énième rupture en mars dernier, Carla s'était exprimée sur snapchat à ce sujet : "Je suis revenue vers lui en pensant que c'était encore moi le problème mais je me suis aperçue que la seule mauvaise personne était bien lui et non moi... Je suis outrée par ce qui vient de se passer mais ça m'aura permis d'ouvrir les yeux."

