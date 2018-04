Les Nuls : La seule raison pour laquelle Alain Chabat serait prêt à les reformer

Mais le véritable fantasme concernant Alain Chabat, ce serait de voir réapparaître Les Nuls, le cultissime trio qu'il a formé avec Chantal Lauby et Dominique Farrugia, faisant les belles heures de Canal, mais aussi de la comédie française (La Cité de la peur). Dans une interview accordée au TV Magazine du Parisien, Alain Chabat révèle que oui, Les Nuls pourraient se reformer un jour. Mais ce serait pour une seule et très bonne raison. "Avec Chantal Lauby et Dominique Farrugia, on s'est dit que le seul contexte possible serait une action caritative. Pour éviter qu'on nous soupçonne de nous reformer uniquement pour le blé", ironise le sympathique réalisateur de Santa & Cie.