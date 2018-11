Les Reines du shopping : Ce que les candidates voient vraiment

Chaque semaine, cinq candidates s'affrontent dans Les Reines du shopping sur M6. Les concurrentes ont alors pour objectif de trouver la tenue idéale dans le thème imposé par Cristina Cordula. Afin d'atteindre cet objectif, elles ont une limite de temps, 2h30, et de budget variable selon les semaines. Mais comment se passe le tournage ?

Sur son blog, Barbara, ex-candidate ayant participé à la semaine spéciale influenceuses en octobre 2018, raconte les coulisses des Reines du shopping. Après avoir évoqué une visite médicale ainsi qu'une conversation téléphonique avec un psychologue, la jeune femme en dit plus.

Lorsqu'une candidate fait son shopping, les quatre autres restent au showroom pour visionner ses essayages. Mais contrairement à ce que l'on peut croire à l'antenne, les participantes ne voient pas le shopping de leur rivale en direct... "Entre chaque enregistrement, on attend l'avancée du shopping afin d'avoir des photos des essayages. Nous commentons donc au fur et à mesure, par binôme, en relais avec une journaliste, dans une pièce d'enregistrement, explique Barbara. La journaliste nous pose des questions afin d'avoir des réactions spontanées et nous demande notre avis sur les choix des vêtements."

De son côté, Cristina Cordula visionne ces mêmes images en fin de semaine, le jeudi et le vendredi. Enfin, le vendredi, l'animatrice rencontre les cinq candidates et débriefe chaque shopping avant de désigner la grande gagnante de la semaine.

Rendez-vous dès 17h30 du lundi au vendredi afin de suivre Les Reines du shopping (M6).