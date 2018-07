Les Reines du shopping : Une candidate de Miss France 2018 au casting !

Nouvelle semaine de compétition dans Les Reines du shopping (M6). Afin de remporter la compétition, les candidates devront être séduisantes avec un short. Et Narimane (22 ans), Christa (41 ans), Stéfania (28 ans) et Izabela (59 ans) ont une rivale de taille. Une candidate à l'élection Miss France 2018.

Joséphine Meisberger (21 ans) a en effet participé au tournage comme les téléspectateurs ont pu le découvrir dans le premier numéro de la semaine. C'est toute de jaune vêtue, sa couleur favorite, que la belle représentante de l'Alsace, a fait son arrivée. Un look qui n'a pas vraiment plu à Izabela. "Personnellement, je n'aime pas. Le vernis jaune ce n'est pas très élégant", a-t-elle lancé. Espérons donc pour l'étudiante en commerce qu'elle fera l'unanimité avec les vêtements qu'elle choisira lors de sa séance de shopping.

Elle n'avait en tout cas malheureusement pas assez tapé dans l'oeil du jury de Miss France 2018 et des téléspectateurs. Pour rappel, Joséphine n'a pas eu la chance de faire partie des 12 demi-finalistes. Ce sont Miss Languedoc-Roussillon (Alizée Rieu), Miss Martinique (Laura-Anaïs Abidal), Miss Provence (Kleofina Pnishi), Miss Limousin (Anaïs Berthomier), Miss Ile-de-France (Lison di Martino), Miss Corse (Eva Colas), Miss Aquitaine (Cassandra Jullia), Miss Réunion (Audrey Chane-Pao-Kane), Miss Champagne-Ardenne (Safiatou Guinot), Miss Rhône-Alpes (Dalida Benaoudia), Miss Nord-Pas-de-Calais (Maëva Coucke) et Miss Guyane (Ruth Briquet) qui ont été préférées. Et, à l'issue du concours de beauté, c'est la représentante du Nord de la France qui a été élue.