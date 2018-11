Letizia d'Espagne poursuit sa transformation en jupe dorée

C'est dans un ensemble chic composé d'un long manteau noir posé sur les épaules et d'une longue jupe dorée que Letizia d'Espagne a assisté au 20e anniversaire du journal La Razón à Madrid, le 5 novembre 2018. Le tout était accessoirisé de sa marque de bijoux préférée, Gold and Roses, d'une pochette Nina Ricci et de bottes en daim à talons XL Magrit. Pour nos confrères de ¡Hola!, ce choix vestimentaire confirme les nouvelles inspirations de la souveraine en termes de look, une manière de "renouveler son image" et de la rendre "plus novatrice et sophistiquée".

Reste que la visite du jour n'était pas la plus novatrice qui soit. Avec Felipe VI, la reine d'Espagne a donc célébré le 20e anniversaire de La Razón, ce quotidien madrilène de droite, nationaliste, royaliste et catholique. Le couple royal a été accueilli par des membres du gouvernement et les propriétaires de La Razón : le président du gouvernement, Pedro Sánchez, la présidente du Congrès des députés, Ana Pastor, le président du Sénat, Pío García-Escudero, le président de Grupo Planeta (propriétaire du quotidien), José Crehueras, le président de La Razón, Mauricio Casals, et son vice-président, Joaquín Parera, faisaient parties des personnalités présentes.

Dans le hall du journal, Felipe et Letizia d'Espagne ont reçu les honneurs d'une partie du personnel. Une plaque commémorant leur visite a été dévoilée par le président du journal, Mauricio Casals. Le couple royal a enfin assisté à la projection d'un film retraçant les vingt ans d'un quotidien considéré par certains (à l'instar de l'éditeur et essayiste André Schriffrin) comme "le plus réactionnaire des quotidiens espagnols".

Les débuts de Leonor

Cette visite intervient trois jours après les célébrations du 80e anniversaire de la reine Sofia où toute la famille était réunie au palais de Zazuela à Madrid. Le 31 octobre, le princesse héritière Leonor des Asturies a célébré son 13e anniversaire en prenant pour la première fois la parole lors du 40e anniversaire de la Constitution espagnole, célébré dans l'enceinte de l'Institut Cervantes à Madrid. Ce double anniversaire symbolique, comme le premier discours officiel de Leonor ont beaucoup ému Felipe VI.