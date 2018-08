Letizia d'Espagne, radieuse avec Felipe VI et Sofia d'Espagne à la Almudaina

Vendredi 3 août 2018, Letizia d'Espagne, son époux le roi Felipe VI et sa belle-mère la reine Sofia présidaient une nouvelle fois la traditionnelle réception organisée à Palma de Majorque au sein du somptueux palais de la Almudaina pour mettre à l'honneur les liens entre la Maison royale et l'administration locale.

Cette année encore, ce sont quelque 450 invités des mondes politiques, économique, académique et social des îles Baléares qui ont été reçus par la famille royale, officiellement en vacances à Majorque depuis quelques jours. Vêtue d'un top tangerine sans manches qui mettait en valeur ses bras bronzés et sculptés, Letizia était absolument ravissante. Coiffée d'une queue de cheval, elle avait assorti son look d'une jupe fleurie et d'une paire d'escarpins à hauts talons. A ses côtés, Felipe VI et la reine Sofia étaient tout aussi chic et souriants, ravis de serrer une à une les mains de leurs invités.

L'avant-veille, le couple était également entouré de ses filles Leonor (12 ans) et Sofia (11 ans) pour assister au concert du violoniste Ara Malikian dans le cadre du Festival de musique de Port Adriano, port de la commune d'El Toro (sud-ouest de Palma de Majorque). Dimanche dernier, la famille royale d'Espagne avait dévoilé les photos de ses débuts de vacances et honoré son rendez-vous annuel avec la presse.