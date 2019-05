Letizia d'Espagne : Remarquable en tailleur blanc, son look "historique"

Que serait la reine Letizia d'Espagne sans ses basiques ? Et parmi ceux-là, il en est un qui, le premier à avoir ébloui les regards et marqué les esprits, demeure spécial : le tailleur pantalon blanc, tenue pour laquelle elle avait opté lors de l'annonce officielle de ses fiançailles avec Felipe, alors prince des Asturies, le 1er novembre 2003. Jeudi 16 mai 2019, elle a de nouveau reproduit ce look.

Alors que le roi Felipe VI assurait toute la journée des audiences au palais de la Zarzuela, Letizia avait rendez-vous en ville, à Madrid, avec le comité directeur de la Fondation de lutte contre la toxicomanie, dont elle est la présidente d'honneur – un rôle dans lequel elle a succédé en 2015 à sa belle-mère la reine Sofia. Au siège de l'organisation, elle s'est présentée, éblouissante, dans le tailleur pantalon – évasé – ivoire Carolina Herrera qu'elle portait un an plus tôt, en mai 2018, lors d'un événement officiel sous l'égide de l'Académie royale d'Histoire au palais du Pardo.

Il ne s'agissait donc plus du costume blanc griffé Armani resté dans les annales depuis ce jour de 2003 où son mariage à venir avec le futur roi d'Espagne avait été annoncé. Et pourtant, il est toujours d'actualité : pour preuve, Letizia le portait le 14 février 2019, jour de la Saint-Valentin, lors de la visite officielle au Maroc du couple royal !