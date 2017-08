Letizia et Felipe VI d'Espagne: Endeuillés à la Sagrada Familia après l'attentat

Tirés de leurs douces vacances en famille à Majorque par l'horreur, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne sont revenus dans la péninsule ibérique pour faire bloc avec leurs compatriotes et adopter le cri de ralliement du peuple espagnol face à la barbarie terroriste : "Nous n'avons pas peur."

Au lendemain des attentats perpétrés jeudi 17 août 2017 sur La Rambla à Barcelone et dans la station balnéaire de Cambrils, plus au sud, le souverain, qui affronte pour la première fois de son règne une attaque terroriste, était dès vendredi midi au premier rang d'une foule de 100 000 personnes rassemblées place de la Catalogne à Barcelone pour une minute de silence ponctuée d'applaudissements et de slogans de résistance. Puis, avec Letizia à ses côtés, il rendait visite samedi à certains des survivants de l'horrible course meurtrière de la camionnette dans des hôpitaux de la cité condale, avant de se rendre en fin de journée sur les lieux du drame. Avec une vive émotion et dans un silence religieux, le couple royal y a déposé, devant un autel improvisé, une gerbe de fleurs et des cierges, puis s'est rendu à la mairie pour signer le registre de condoléances, dans lequel le monarque a consigné un long message.

Au lendemain de ce douloureux moment de recueillement, Felipe et Letizia prenaient part dans la matinée du 19 août à une messe célébrée en la monumentale basilique de la Sagrada Familia, symbole mondialement connu de Barcelone, à la mémoire des victimes des deux attentats, qui ont fait quatorze morts (treize sur La Rambla et une à Cambrils) et près de 130 blessés, dont plusieurs dizaines se trouvent toujours dans un état grave.

Tandis que l'enquête sur les auteurs des méfaits et leurs complices se poursuivait, après l'annonce du démantèlement de la cellule terroriste incriminée, le roi et la reine, avec notamment à leurs côtés le chef du gouvernement Mariano Rajoy, le président indépendantiste de la Catalogne Carles Puigdemont et la maire de Barcelone Ada Colau, ont assisté avec gravité au service - ouvert au public - conduit à partir de 10 heures par le cardinal Juan José Omella.

Dimanche soir, Barcelone renouera avec sa vie passionnée, en ce troisième jour de deuil officiel, autour du Barça, dont la devise est "més que un club" ("plus qu'un club"), et de son premier match de la nouvelle saison de Liga, au Camp Nou. Une minute de silence y sera observée et les joueurs d'Ernesto Valverde porteront des maillots sur lesquels le nom de la ville sera floqué en lieu et place de leurs patronymes ainsi qu'un brassard noir.