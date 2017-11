Linda Hardy : Son tendre moment avec son adorable fils Andréa, 7 ans

A 44 ans, l'ancienne Miss France, actrice remarquée dans la romance Des amours, désamour, et mannequin est donc une maman et femme d'affaires aux anges. Et s'il lui reste peu de place pour un amoureux, elle se veut à la fois optimiste et prudente, comme elle le racontait en début d'année à Paris Match : "J'ai mis un système en place pour mon fils qui fait qu'aujourd'hui je ne laisse pas beaucoup de place à quelqu'un pour entrer dans ma vie. Après, évidemment, j'aurais envie de retrouver l'amour ! Mais est-ce que je me donne les moyens de rencontrer quelqu'un ? Non ! Mais, j'aimerais partager avec une personne mes joies, mes peines... Il y a aussi la peur de souffrir, d'être abandonnée, rejetée. C'est compliqué, surtout arrivée à un certain âge."