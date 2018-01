Lio permet à la police de stopper un trafic de plusieurs milliers d'euros...

La police peut dire merci à Lio ! La chanteuse star des années 1980 a permis aux autorités de mettre à mal un trafic de contrefaçon, dans le Gard. Après le dépôt de plainte de la star, un homme a été arrêté.

Pas moins de 4 000 disques contrefaits, dont certains de Lio et d'autres artistes, ont été saisis par la police à Sauve, dans le Gard. Un homme, qui vendait ces disques à l'étranger sans payer les droits d'auteur des artistes, a été arrêté et a reconnu les faits. Le préjudice était estimé à 6 000 euros et la police a pu compter sur l'aide d'enquêteurs de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) pour remonter la piste du coupable.

"Les investigations se poursuivent pour chiffrer le nombre de commandes et de livraisons déjà effectuées", ont indiqué les policiers qui ont révélé cette affaire étonnante sur Facebook.