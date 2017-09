Loana de plus en plus mince : Elle poursuit sa transformation physique !

Quoi qu'il en soit, ses fans semblent sous le charme de la nouvelle Loana. "Tu t'embellis de jour en jour", "De plus en plus belle", "Tu as vraiment changé, continue comme ça tu es sublime", "Oh mais quel changement par rapport à il y a quelques mois ! Tu es magnifique", "Très belle", peut-on lire en commentaires.

De jolis compliments pour celle qui avait confié à nos confrères de Gala que son opération visant à réduire la taille de son estomac n'était "pas une partie de plaisir" et que "les deux premiers mois [avaient été] difficiles, surtout par rapport à la fatigue". Aujourd'hui, Loana est rayonnante et respire le bonheur !