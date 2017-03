Loana, son chéri accusé de se servir d'elle : "Je n'ai pas besoin d'argent"

Loana a retrouvé l'amour il y a peu dans les bras de Phil Storm (38 ans). Un séduisant jeune homme qui est fou amoureux d'elle. Mais voilà, certains fans de la star de télé-réalité lui prêtent de mauvaises intentions. Contacté par site Voici, le nouveau boyfriend de la sympathique blonde a souhaité leur répondre.

Sur les réseaux sociaux des internautes n'ont pas hésité à s'en prendre violemment au petit ami de Loana, l'accusant d'en vouloir à son argent. Assurant vivre cela "très très mal", Phil Storm a mis les points sur les "i". "Pour être honnête avec vous, je gagne extrêmement bien ma vie. Quand je suis avec Loana, je paie tout parce que c'est normal. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. La média­ti­sa­tion ne m'in­té­resse pas du tout et l'argent, je n'en ai absolument pas besoin. Je suis propriétaire d'une grande villa, j'ai des appartements. Je vis extrêmement bien !", déclare-t-il.

À l'abri du besoin Phil se dit sincère avec Loana et souhaite "la protéger et la défendre". S'il comprend la méfiance des fans de Loana qui savent ô combien elle a déjà souffert en amour, il tient à préciser : "Par contre, me juger aussi vite, je ne comprends pas. Je la proté­gerai quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si cette histoire va durer 1 mois, 10 ans, 20 ans... Mais même si un jour ça se termine, je reste­rai toujours là pour la défendre parce que c'est une femme incroyable. Quoi qu'il arrive de notre histoire, c'est une femme qui restera toujours à mes côtés dans ma vie. Elle ne mérite pas tout ce qu'elle a eu."

Le couple a déjà prévu un petit week-end en amoureux à Paris au début du mois de mai ainsi qu'un voyage plus long cet été.