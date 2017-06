Look de la Semaine : Selena Gomez, Bella Hadid et Kendall Jenner s'affrontent

Un vent de Fashion Week fait trembler les habitants de la planète Mode ! Il est insufflé par les CFDA Fashion Awards 2017 qui ont eu lieu en début de semaine, le festival MADE Los Angeles et le début imminent d'une nouvelle série de défilés.

Les stars se mettent au diapason et régalent les amoureux de street style. Preuve en images avec Selena Gomez et les top models Bella Hadid et Kendall Jenner...

Mardi 6 juin, Selena Gomez a publié sur Instagram une photo d'elle, à New York. L'actrice, chanteuse de 24 ans et petite amie de The Weeknd portait une robe en vinyle de la nouvelle marque de vêtements d'Alexa Chung, et des baskets Gucci.

Cette semaine, Bella Hadid a enchaîné les sorties et posé ses valises à Paris. Avant son retour en France, la jolie brune de 20 ans et ex-petite amie de The Weeknd a fait le bonheur des photographes new-yorkais, habillée d'un ensemble trench-coat et pantalon Zimmermann ou toute de blanc vêtue.

Kendall Jenner aussi, a transformé les rues de la Grosse Pomme en podium à ciel ouvert ! Le mannequin de 21 ans y a paradé à plusieurs reprises, notamment habillée de tenues Wolk Morais et Self Portrait et chaussée de baskets "Powerphase Calabasas" de son beau-frère, Kanye West.

Mercredi 31 mai, Rihanna a assisté à la présentation de la collection de vêtements de Kareem Burke (dit Biggs), ex-bras droit de son mentor Jay Z, pour MadeWorn. La superstar de 29 ans était habillée d'une chemise blanche JUUN.J et de sandales Giuseppe Zanotti.

Vendredi 2 juin, Hailey Baldwin a été surprise à sa sortie du restaurant Craig's à West Hollywood. La nièce d'Alec Baldwin et femme la plus sexy de la planète (selon le magazine Maxim) portait une veste et un pantalon Fear of God, et des chaussures Laquan Smith.

Mardi 6 juin, Kim Kardashian a retrouvé sa grande soeur Kourtney à Calabasas. Les deux femmes sont allés chercher Mason Disick, le fils de Kourtney et Scott Disick, à l'issue de sa leçon d'arts plastiques. Kim portait une tenue YEEZY composée d'un pull et d'un jogging en coton, de bottines lacées et de deux colliers en or 18 carats.

Nous concluons ce Look de la Semaine post-CFDA Fashion Awards avec Victoria Beckham. La créatrice britannique de 43 ans était à New York pour dévoiler la collection croisière 2018 de sa marque de vêtements. Elle en a porté deux des tenues, mercredi 7 juin.

Quelle(s) célébrité(s) vous inspire(nt) le plus ?