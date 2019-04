Louis Sarkozy a changé de nom pour ses études : "Ça a misérablement échoué"

A la question de savoir si on le reconnaît dans la rue, celui qui réside désormais à New York affirme que pas du tout : "A l'apogée de la carrière politique de mon père – peut-être – mais non, plus maintenant, merci Dieu pour ça." Il raconte avoir tout de même changé de nom pour entrer dans l'Académie Militaire de Valley Forge en Pennsylvanie : "Je me suis choisi 'Louis Adams' pour cacher mon identité, ce qui a misérablement échoué. Tout le monde le savait en deux semaines, se souvient-il. Ils m'ont fait garder une cuillère en argent dans la bouche, ce qui était un rappel de mes privilèges."

Finalement, le petit ami de la jolie Natali Husic a mis de côté son admission à l'Académie navale des États-Unis pour s'inscrire à l'Université de New York. Il est aujourd'hui en quatrième année d'études de philosophie et de religion, une formation qui l'a inspiré pour créer ses premiers mocassins de luxe portant les noms de Sigmund Freud ou Marie Curie. Il envisage même de faire appel à sa belle-mère Carla Bruni pour devenir l'égérie star de ses futurs modèles féminins...